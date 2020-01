Rio - A programação do SporTV sofrerá algumas mudanças em 2020. Uma deles será no programa "Globo Esporte", que ganhará uma “grande edição nacional” nas tardes do canal pago, que terá apresentação de Alex Escobar, logo após o "Seleção SporTV". A informação é do site "Observatório da Televisão".

A ideia do Grupo Globo é juntar grandes reportagens que foram ao ar nas edições dos principais estados do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte e Porto Alegre. Com as matérias selecionadas, o apresentador irá gravar chamadas exclusivas para a edição do SporTV.

Com a mudança, a direção pretende preencher a lacuna deixada pelo programa "Fala Muito!", que chegou ao fim em dezembro.