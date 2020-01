Vasco e Fluminense ganham concorrente na briga para contratar o atacante Rossi

Rio - O Atlético-MG não fez nenhum anúncio para o ataque do time em 2020, tendo perdido recentemente Chará para o futebol dos EUA, e Luan, que vai jogar no futebol japonês, o que aumenta a necessidade de repor o setor.



Por isso, o Galo demonstra interesse no atacante Rossi, que jogou a última temporada pelo Vasco. O jogador está livre no mercado, já que conseguiu a liberação para negociar junto ao Shenzhen, da China, que detinha os seus direitos.







A informação foi veiculada pela Rádio Itatiaia e foi confirmada pelo L!. O empresário de Rossi, Dhari Pisseti, confirmou que houve sondagens do clube mineiro. O alvinegro não quis comentar, alegando que não fala de especulações.



Porém, o Galo terá de lutar muito para ter o atleta, pois pelo menos nove clubes têm interesse em contar com o futebol de Rossi. O alvinegro tem como principais rivais, Vasco, Fluminense,Ceará e Fortaleza.



Rossi está com 26 anos e fez 41 jogos pelo Vasco, marcando marcando quatro gols.