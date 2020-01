'Um dia você é Pelé e no outro não joga nada': Vinícius Jr. revela conselho de Marcelo

Em entrevista à revista 'Placar', o atacante contou como é jogar no Real Madrid e falou sobre a pressão de atuar nos Merengues. Vinícius também relembrou da época que jogava no Flamengo para exemplificar.



"Marcelo já havia me falado: aqui, um dia você é o Pelé e no outro não joga nada. Pareço calmo, mas fica nervoso por dentro. Na minha estreia pelo Flamengo eu estava morrendo de medo. Não queria nem tocar na bola", contou o brasileiro.



Mesmo com a crítica pela falta de gols, Vinícius disse que não perderá a alegria e acredita que mais cedo ou mais tarde os gols sairão com mais naturalidade.



"Sou assim e não perderei minha alegria. Deixo que as coisas aconteçam naturalmente", disse o atacante.