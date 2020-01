'Rapaz, estou só o bagaço': desabafa jogador da Copinha após vencer partida e bomba na web

São Paulo - A sinceridade do lateral Daniel Bagaceira, do River-PI, chamou muita atenção nas redes sociais. A resposta inusitada na entrevista após a vitória do time piauiense por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, pelo Grupo 23 da Copa São Paulo de Futebol Júnior gerou reações dos internautas. Questionado se estava a condição física após a partida, o lateral foi sincero. Confira:



"Rapaz, estou só o bagaço. Eu tô lascado, “bagaçado” mesmo. Mas é manter os pés no chão aí, e de degrau a degrau, se Deus quiser, a gente vai passar de fase", comentou.