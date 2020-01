Ex-Fluminense, João Pedro estreia com empate amargo pela Copa da Inglaterra

Rio - O jovem atacante João Pedro estreou neste sábado pelo Watford contra o Tranmere Rovers, time da terceira divisão inglesa, no empate por 3 a 3 pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. Com a igualdade, as equipes voltam a se enfrentar no estádio do Tranmere.

João Pedro começou no banco de reservas e viu seus companheiros abrirem 3 a 0. Na volta para o segundo tempo, o técnico Nigel Pearson lançou o brasileiro na partida, na vaga de Chalobah. No entanto, o atacante viu a equipe da terceira divisão buscar a igualdade nos 25 minutos finais.

O próximo compromisso do Watford acontece no próximo sábado, quando visita o Bournemouth, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. Se recuperando após amargar a lanterna da competição, o clube está a dois pontos de sair da zona de rebaixamento.