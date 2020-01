Que isso! Tenista se irrita e acerta raquetada no próprio pai em derrota; confira o vídeo:

Rio - Durante a disputa da ATP Cup, torneio que reúne os principais países no mundo do Tênis, uma situação inusitada marcou a rodada desta terça-feira. Após a derrota por 2 sets a 1 para Nick Kyrgios e a eliminação da competição, o grego Stefanos Tsitsipas se descontrolou emocionalmente e descontou a raiva com raquetadas na cadeira, acertando seu pai e treinador. Confira o vídeo:

Na cena, Tsitsipas desfere vários golpes com sua raquete na cadeira ao lado da quadra. No entanto, pega de raspão no braço de seu pai, que reclamou bastante. Assim como sua mãe, que assistia o jogo na arquibancada, se levantou esbravejando contra o tenista grego.