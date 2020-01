Se o Weigl for para o Benfica corro 1km nu na rua — Dvarte (@duartesrsmendes) December 17, 2019

Rio - É normal a euforia dos torcedores de todos os lugares do mundo quando uma contratação de peso é anunciada. No entanto, um torcedor do Benfica ultrapassou todos os limites e fez uma promessa inusitada no fim do ano passado. Caso a contratação do volante alemão Julian Weigl se concretizasse, um torcedor do Benfica prometeu correr 1km completamente pelado.