Fora da Globo, Mauro Naves fará participação em programa de Neto

Rio - Meses após deixar o esporte da Globo, o repórter Mauro Naves participará do programa "Os Donos da Bola". Ele estará nos estúdios da Band nesta quinta-feira. As informações são do colunista Flávio Ricco.

No entanto, o programa não será comandado por Neto, com quem o jornalista já teve um desentendimento. O ex-jogador está de férias e a atração será apresentada por Fernando Fernandes.

Mauro Naves deixou a Globo em julho após se envolver diretamente no caso da denuncia de estupro contra Neymar. Até o momento, ele não tem previsão de novo trabalho na TV.