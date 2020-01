Seletiva: América se complica

O América ficou no 0 a 0 com o Friburguense, em Nova Friburgo, e se complicou na Seletiva. O time Rubro caiu para a quarta posição, com seis pontos, e não depende mais apenas dele para ficar com uma das duas vagas no Carioca. Na última rodada, sábado, terá que vencer o Nova Iguaçu, fora de casa, e torcer por tropeços de Portuguesa, Americano e Macaé.

Já a Portuguesa garantiu antecipadamente presença na elite do Rio de Janeiro: no Luso-Brasileiro, fez 3 a 2 no Nova Iguaçu, de virada, e chegou aos dez pontos. Os visitantes fizeram 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Bruno Santos, mas a Lusa reagiu na segunda etapa, com Adriano, de pênalti, Jhulliam e Romarinho, que balançou a rede aos 50 minutos.

Quem está perto da segunda vaga é o Americano, que venceu o Macaé por 1 a 0 (Cláudio Maradona), no Estádio Ferreirão, e assumiu a vice-liderança, com sete pontos. O Macaé caiu para terceiro, com seis, e terá que bater a Portuguesa, no Moacyrzão, além de torcer por derrota do time de Campos para o Friburguense, no Eduardo Guinle — ao Americano basta a vitória.