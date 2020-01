REAL NA FINAL DA SUPERCOPA

Com Vinicius Junior e Rodrygo no banco de reservas, o Real Madrid venceu o Valencia por 3 a 1, pela Supercopa da Espanha. Disputada em Jidá, na Arábia Saudita, a competição reúne os campeões e vice-campeões do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei. Os merengues, sem Bale, Benzema e Hazard (poupados), marcaram com Kross, em belo gol olímpico, Isco e Modric. Parejo, de pênalti, descontou nos acréscimos da partida.