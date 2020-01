Rio - Após tirar mais de um semestre como período sabático para descansar e curtir a família, o repórter Tino Marcos está de volta a Rede Globo e irá retomar a usual cobertura no esporte da emissora, já que é uma das grandes referências na função no jornalismo.



Alguns rumores surgiram de que Tino Marcos entraria em um novo esquema de contrato com a emissora e que seria apenas um freelancer. Entretanto, segundo apuração do LANCE!, o repórter continua com contrato normal e permanece no quadro de funcionários.



Através do Twitter, o repórter e companheiro de emissora André Gallindo compartilhou uma foto de Tino Marcos ao lado de inúmeros funcionários da televisão.