PVC deixa a Fox Sports e fica próximo de acerto com o Grupo Globo

Rio - O comentarista Paulo Vinicius Coelho está mudando de emissora. De acordo com o portal "UOL", ele já se desligou da FOX Sports e está a caminho do SporTV. Ainda não houve o acerto com o grupo Globo, mas ele não fará mais parte da grade de programação do seu agora antigo canal.

PVC ficou cinco anos na Fox Sports, ele deixou a ESPN em dezembro de 2014, encerramento naquele momento uma passagem que havia se iniciado em 2000.

A FOX Sports vive impasse sobre uma possível fusão com a ESPN. O grupo foi adquirido pela Disney, mas no início do ano passado, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) determinou que não poderia haver fusão entre as duas marcas esportivas para não se configurar monopólio.



Com isso, a Disney,teve que vender o FOX Sports, mas no fim de 2019 informou que não conseguiu realizar a venda. Em novembro, então, o Cade emitiu uma nota afirmando que vai reavaliar a fusão do canal esportivo com a Disney.