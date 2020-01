Ex-zagueiro do Flamengo, Rhodolfo é anunciado como novo reforço do Coritiba

Rio - Na tarde desta quinta-feira, o Coritiba anunciou a contratação do zagueiro Rhodolfo. Oitavo reforço do Coxa Branca para 2020, o jogador de 32 anos estava sem clube desde que havia encerrado o contrato com o Flamengo no fim de dezembro. Revelado pelo Athletico, Rhodolfo também tem passagem por Grêmio, São Paulo e Besiktas.

pic.twitter.com/qHMFugbniy — Coritiba (@Coritiba) January 9, 2020 Além de Rhodolfo, o Coritiba acertou outras contratações para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, como o goleiro César, o lateral-direito Lucas Ramon, os zagueiros Caetano e Rodolfo, os volantes Nathan Silva e Renê Júnior e o atacante Gabriel.

Contratado em junho de 2017 pelo Flamengo, o zagueiro foi Campeão Carioca, Brasileiro e da Libertadores em 2019. Ao todo, o defensor disputou 60 jogos e marcou quatro gols.