Artilheiro na pista! Gabriel Jesus termina namoro com jovem modelo brasileira

O brasileiro e a modelo costumavam a compartilhar momentos de sua relação nas redes sociais. Ainda segundo o portal, Fernanda e Gabriel estavam postando fotos sem aliança, além da modelo voltar de Manchester antes da virada do ano novo, no dia 30 de dezembro. A previsão era de que o casal passasse a virada juntos.



Fernanda teria sido vista visivelmente triste e cabisbaixa, segundo os relatos do portal. A primeira foto do casal foi compartilhada em setembro de 2019, contudo, Fernando já postada fotos sozinha na cidade e em partidas do time do ex. Embora tenham deletados as fotos juntos, eles ainda se seguem no Instagram.





Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Fernanda Queiroz (@fequeirozofc) em 5 de Set, 2019 às 6:16 PDT

Rio - Gabriel Jesus está solteiro. O atacante do Manchester City estava em um relacionamento com a modelo e atriz Fernanda Queiroz. Ambos apagaram as suas fotos juntos no Instagram e a informação foi divulgada pelo colunista Leo Dias, do "UOL".