Apresentador comete gafe em programa da Fox Sports: 'Arrebentando nos canais SporTV'

Rio - Durante o programa 'Tarde Redonda', da Fox Sports, Abel Neto se enganou ao vivo e cometeu uma gafe. Ex-profissional do Grupo Globo, o jornalista trocou o nome da atual emissora que trabalha, o Fox Sports, pelo do SporTV.

O fato curioso é que o fato ocorreu no momento em que o FOX Sports Rádio passava a transmissão para o Tarde Redonda, que começa logo em seguida. Abel Neto, que havia acabado de abrir o programa, agradeceu Osvaldo Pascoal e prosseguiu."A galera do FOX Rádio como sempre bombando, arrebentando na audiência aqui nos canais SporTV…"

Em seguida, o jornalista percebeu o equívoco e brincou com a situação para amenizar a situação com a ajuda do companheiro Fábio Azevedo. "SporTV(?), da onde tirei isso? FOX Sports, aqui no FOX Sports!", consertou o apresentador do programa a Tarde Redonda.