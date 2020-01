Torcedores de Botafogo e Vasco ‘invadem’ Instagram de bilionário pedindo investimentos

Rio - Um fato inusitado aconteceu na tarde desta sexta-feira envolvendo torcedores do Botafogo e Vasco. Centenas de torcedores da dupla carioca invadiu a conta do bilionário russo Ivan Savvidis no Instagram para pedir investimento nos seus clubes. De acordo com a Gazeta Esportiva, Savvidis pretende procurar clubes no Brasil que estejam abertos a iniciar uma parceria.

Galeria de Fotos Torcedores de Botafogo e Vasco invadem conta de milionário no Instagram para pedir investimento Reprodução/Instagram Torcedores de Botafogo e Vasco invadem conta de milionário no Instagram para pedir investimento Reprodução/Instagram Torcedores de Botafogo e Vasco invadem conta de milionário no Instagram para pedir investimento Reprodução/Instagram Torcedores de Botafogo e Vasco invadem conta de milionário no Instagram para pedir investimento Reprodução/Instagram Inicialmente, a ideia foi do sócio e filho, Giorgos Savvidis, que é apaixonado pelo futebol brasileiro. Segundo o portal, há tempos cultiva a ideia de adquirir um clube por aqui e agora conseguiu convencer o pai. Diante do grande interesse de alguns clubes, diversos comentários foram feitos na rede social do bilionário pedindo investimento.

Apesar da empolgação, o projeto ainda está longe de se tornar realidade. O primeiro passo será traçar um plano e a expectativa é que a família Savvidis entre em ação e agende reuniões a partir de fevereiro.