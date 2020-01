PATROCÍNIO RENDERÁ R$ 12 MILHÕES

Enquanto o departamento de futebol contrata reforços para o time, o de marketing trabalha para conseguir mais receita para o clube. O Conselho Deliberativo votará na próxima reunião, na quarta-feira, a parceria com o Grupo Total, empresa petroquímica, para estampar a marca na barra traseira da camisa. O contrato é até dezembro de 2021 e renderá R$ 12 milhões aos cofres rubro-negros.

O outro acordo é com a Azeite Royal, mas com validade apenas para dezembro deste ano. A marca será exibida no short de jogo e na barra traseira da camisa de treino e renderá R$ 3 milhões na temporada.