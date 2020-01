Renato Gaúcho é submetido à cirurgia no coração e deve ter alta neste domingo

Rio - O técnico Renato Gaúcho foi submetido à uma cirurgia no coração na manhã deste sábado, no hospital Copa Star, em Copocabana, Zona Sul do Rio. Ele está acordado e já foi encaminhado para o quarto.

Informamos que o procedimento médico ao qual Renato Portaluppi foi submetido ocorreu perfeitamente e o nosso treinador já está acordado em recuperação. — Grêmio FBPA (@Gremio) January 11, 2020 Segundo o Grêmio, Renato deve permanecer em observação pelas próximas 24 horas e, caso não apresente nenhuma alteração, receberá alta já neste domingo.

O treinador passou por uma ablação para correção de uma arritmia cardíaca. No ano passado, ele já havia feito este mesmo procedimento.

"O procedimento do ano passado havia sido padrão para o tipo de arritmia que tem. Faz-se uma espécie de isolamento de uma região do coração por cauterização. O segundo procedimento é checar as linhas de isolamento e encontramos algumas fugas de correntes elétricas. Foram feitas novas cauterizações. E foi feito um alargamento da área e isolada uma região mais extensa no átrio esquerdo", disse o cirurgião Eduardo Saad, ao "Globo Esporte".

A cirurgia teve três horas de duração. A tendência é que Renato fique de repouso e afastado de suas atividades ao longo da próxima semana.