Fotos mostram janela quebrada no apartamento de onde filho de repórter da ESPN caiu

Fotos mostram janela de onde caiu filho de Mendel Bydlowski - Reprodução / Plantão Guarujá Rio - Fotos divulgadas pela página do Facebook "Plantão Guarujá", na manhã deste sábado, mostram a janela do apartamento em que houve o acidente que resultou na morte de Arthur Bydlowski, filho do jornalista Mendel Bydlowski, da ESPN, na última sexta-feira. O vidro não resistiu ao peso do menino e acabou cedendo.

As imagens revelam o interior do local e também por onde o menino de cinco anos caiu. Foi solicitada ao Instituto de Criminalística (IC) uma perícia no local para apurar os fatos.

Na manhã deste sábado, Mendel falou pela primeira vez sobre a tragédia. Ele agradeceu o carinho que tem recebido e afirmou "estar sentindo um vazio absurdo".