Diretor do Al-Sadd confirma negociação entre Xavi e Barcelona

Muhammad Ghulam Al Balushi, diretor do Al-Sadd, confirmou que o Barcelona tem interesse em contratar o técnico Xavi. Um dos maiores ídolos do clube culé, o ex-meia comanda o time do Qatar desde o início da atual temporada.



Pressionado no comando, Ernesto Valverde, atual técnico blaugrana, pode ser demitido a qualquer momento e o nome de Xavi é o favorito. Nesta sexta-feira, dois dirigentes do clube espanhol foram até Doha para tratar do negócio.



"Há negociações entre Xavi e Barcelona agora, e lhe desejamos êxito onde quer que ele vá", disse o dirigente catari, antes do jogo do Al-Sadd neste sábado.



O contrato de Xavi com o time que se aposentou como jogador vai até junho deste ano, mas a intenção do Barcelona, segundo jornais espanhóis, é de contratá-lo neste momento.



"Não escondo meu sonho de treinar o Barcelona um dia, adoraria treinar o time. Eu os apoio e meu sonho é treinar o Barcelona, ​​mas agora meu foco está no Al-Sadd", disse Xavi neste sábado, após a vitória por 4 a 1, sobre o Al-Rayyan, na semifinal da Copa do Qatar.



Segundo a imprensa espanhola, os dirigentes do Barcelona se reunirão com Xavi neste domingo, em Doha, e o acordo pode ser firmado entre as duas parte.