Bangu acerta com lateral ex-Corinthians com passagem por base da Seleção

Rio - A poucos dias da estreia no Campeonato Carioca, os torcedores do Bangu vão conhecendo os novos reforços para a temporada. Mais dois atletas já estão integrados ao grupo alvirrubro: tratam-se do lateral-direito Raul, 22 anos, e o do meio-campista Diego Luis, 29. O primeiro chega do Corinthians, enquanto o segundo teve o Sertãozinho-SP como o seu último clube.



Natural de Cascavel, Paraná, Raul José Cardoso, ou simplesmente Raul, fez toda a base no Grêmio, por onde ficou durante 10 anos e acumulou convocações para a Seleção Brasileira, nas categorias sub-17 e sub-20. Em 2018, ele se transferiu para o Figueirense-SC e conquistou o Campeonato Catarinense. O atleta atuou pelo Corinthians em 2019 e, agora, irá defender a equipe de Moça Bonita. Confiante, o lateral-direito destaca as competições nacionais pela frente e faz um balanço da pré-temporada:



"Eu avalio a oportunidade do Bangu como muito boa. A intenção de todo grupo é colocar o clube bem no cenário nacional novamente, aproveitando as oportunidades que teremos em 2020. Pudemos ter um bom período de trabalho em Pinheiral, tivemos uma boa crescente na parte física e pudemos ganhar ritmo em jogos-treinos. Vejo uma equipe bastante coesa, com um conjunto de qualidade e capacitado", diz Raul. Ele continua deixando uma mensagem ao torcedor:



"Estou muito feliz em estar aqui. É uma hora vestir a camisa do Bangu, que é pesada e bastante reconhecida. Espero, junto dos meus companheiros, reacender a paixão do torcedor, buscando fazer com que o Bangu volte a ser o que foi um dia. Essa é a minha linha de pensamento e tenho a certeza que conquistaremos isso com o apoio dos torcedores, trabalhando sério e com muita dedicação", completa Raul.



Para o setor de criação, chega Diego Luis. Formado no XV de Piracicaba, ele estava no Sertãozinho-SP e acumula passagens por União Barbarense, Patriotas-COL, Tupi-MG e Boa Esporte-MG. O meia faz coro às palavras de Raul, exalta a história alvirrubra e comenta sobre as características do time treinado por Eduardo Àllax:



"Quando recebi o convite para jogar no Bangu, não pensei duas vezes. É um clube de tradição, com uma camisa muito pesada. Aceitei o desafio com felicidade e estou preparado. Será um ano recheado de competições, conheci bem meus companheiros e temos tudo para termos uma grande temporada. Fizemos uma boa pré-temporada em Pinheiral, todos deram o máximo e a equipe está pronta para iniciar a competição. Estamos com uma equipe que tem tudo para encaixar, que é forte, rápida e com uma boa técnica", afirma Diego Luis.



O Bangu treinará ao longo desta semana no CT Olímpico de Deodoro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A equipe de Moça Bonita estreia no Cariocão no próximo domingo, 19, às 16h, em São Januário, contra o Vasco da Gama.