Após morte de filho, repórter da ESPN vai passar por hiato por tempo indeterminado

Rio - Mendel Bydlowski não tem prazo para retornar à ESPN após a morte de seu filho, Arthur, de cinco anos. O repórter teve um hiato concedido pela emissora para que o jornalista se recupere após o episódio traumático. A informação é do site 'Observatório da Televisão' e foi confirmada pelo LANCE!.



A ideia é que Mendel se recupere totalmente antes de retornar ao trabalho, e a emissora deixou claro que não há pressão ou necessidade alguma para que o profissional volte a exercer a função.



Pelo contrário: a ESPN Brasil disponibilizou até assistência psicológica para o jornalista, a esposa e todos os familiares. Não se trata de uma licença pois não foi algo formalizado segundo as regras trabalistas, mas algo mais informal devido ao ocorrido.



Na emissora desde 2000, Mendel Bydlowski perdeu o filho Arthur, de apenas 5 anos. Ele brincava na sala da casa da família, quando acabou se apoiando em um vidro da janela, que quebrou e ocasionou a queda do menino do quinto andar. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.



O corpo de Arthur Loiola Bydlowski foi enterrado no último domingo, em São Paulo.



