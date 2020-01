Goleiro argentino pinta cabelo com cores do arco-íris em protesto contra homofobia

México - Como intuito de protestar contra os casos de homofobia no mundo, o goleiro titular do Tigres, do México, mudou completamente o seu visual. Nahuel Guzmán, que foi reserva da seleção argentina na Copa do Mundo de 2018, pintou o cabelo com as cores do arco-íris, as mesmas que estampam a bandeira do orgulho LGBT.

O arqueiro estreou o visual na partida contra o o Atlético de San Luis, no último sábado. Em suas redes sociais Guzmán comentou sobre o fato de ainda ocorrer casos de violência contra o grupo no mundo atual.

Año 2020 en el Planeta Tierra.

Los casos de discriminación homofóbica siguen presentes en nuestra sociedad y el fútbol no es la excepción.

Entender nuestra enorme diversidad social y avanzar en los derechos x la inclusión es compromiso de todxs.#Igualdad pic.twitter.com/r2MqnwWNme — Nahuel.I.Guzman (@PatonGuzman) January 12, 2020

"Ano 2020 no Planeta Terra. Os casos de discriminação por homofobia seguem presentes em nossa sociedade e o futebol não é exceção. Entender nossa enorme diversidade social e avançar nos direitos pela inclusão é compromisso de todos."