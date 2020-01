Comentarista diz que Gabigol cairia bem no Barcelona: 'Melhor que o Suárez'

Rio - A especulação de que o Barcelona seria um dos clubes interessados no futebol de Gabigol chegou ao 'Jogo Aberto, programa da Bandeirantes. Na opinião do comentarista Ulisses Costa, o jogador brasileiro tem condições de ser titular do clube espanhol.

"(Gabigol) Vai fazer um monte de gol. Vou além, acho que ele joga mais bola que o Suárez. Essa é a minha opinião. (...) Para mim, seria uma grande contratação do Barcelona, pena para o Flamengo, que vai perder um jogador excepcional", afirmou.

Apesar disso, a tendência é que Gabigol permaneça no Flamengo. O atacante está perto de ser adquirido em definitivo pelo clube carioca. Defendendo o Rubro-negro na última temporada, Gabigol marcou 43 gols, sendo artilheiro tanto do Brasileirão quanto da Libertadores.