Bahia vence a concorrência de Fluminense e Vasco e anuncia atacante

Rio - Após semanas de indefinição, Rossi já sabe qual clube irá defender em 2020. O atacante, de 26 anos, foi anunciado como novo reforço do Bahia. A equipe de Salvador venceu a concorrência de Vasco e de Fluminense que tentavam o jogador.

No último Campeonato Brasileiro, o atacante foi titular do Vasco. A equipe carioca tentava mantê-lo, mas os atrasos salariais do último ano dificultaram o acerto. Além dos dois clubes do Rio de Janeiro, o Ceará também tentou contratar o atleta.

Revelado pela Ponte Preta, Rossi defendeu outros clubes importantes do futebol brasileiro como Goiás, Internacional e Chapecoense.