Jornal espanhol detona Vinicius Junior e revela que Real Madrid estuda liberá-lo

Espanha - "Vinicius Jr. está sendo a grande decepção do Real Madrid nesta temporada". Assim, sem meias palavras, começa a publicação do espanhol "Sport", desta terça-feira. Para o veículo, o brasileiro hoje "é um jogador diferente daquele que o um dia o clube classificou como intransferível". Agora, o Real estaria estudando abrir mão do atacante ex-Flamengo, diz o texto, e continua:



"O brasileiro está perdendo o trem com suas aparências estéreis. Prefere cometer seus erros como um truque, convencido de que seu problema é uma questão de maturidade. Passou de ser o jogador revelação que encantava, a não ter lugar na equipe e ser um recurso improdutivo".



O jornal ainda destaca a desconfiança de Zinedine Zidane sobre o brasileiro devido à sua falta de consistência.



"Zidane não gosta de sua pouco envolvimento defensivo. Ele (Vinicius) se limita a voltar e manter posição, mas não coloca o pé nas dividas e é vencido com facilidade. Sua má fase é evidente e seus companheiros deixaram de confiar nele. Mal o procuram por seu terrível poder de conclusão e incapacidade de encontrar um parceiro no ataque.Ele está inseguro e vencido pela situação, apesar de parecer que estava mentalmente preparado".



O "Sport" finaliza lembrando que Vinicius Jr. era a primeira opção de ataque no Real Madrid, mas agora figura atrás do compatriota Rodrygo e de Jovic. Segundo o diário, o fluminense de 19 anos estaria à frente apenas de Mariano Díaz - quem também pode ultrapassá-lo caso não deixe o clube merengue nesta janela de transferências.



Nesta temporada, Vinicius Jr. entrou em campo 17 vezes, sendo sete como titular. O atacante de 19 anos soma dois gols e uma assistência.