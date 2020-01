Sem clube, Léo Moura faz visita ao CT do Flamengo e mantém forma física no Boavista

Rio - Sem clube desde que deixou o Grêmio no fim da temporada passada, Léo Moura está treinando com a equipe do Boavista para manter sua condição física. O atleta, que ainda não definiu em qual equipe irá defender nesta temporada, foi visto com os jogadores do Verdão de Saquarema no CT do Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro.

João Paulo Magalhães, gestor do clube da Região dos Lagos, explicou que a presença do lateral-direito de 41 anos trata-se de um pedido do atleta para manter a sua forma, no entanto não fechou as portas para um contratação.

"O Léo Moura é um amigo do Boavista. Conhecemos ele desde a base do Botafogo, onde ele e meu irmão Zé Luca, então diretor de futebol do clube, fizeram uma amizade. E, por isso, obviamente que as portas do Boavista estão abertas para ele da forma que ele quiser. No momento, ele nos pediu para manter a forma e foi prontamente atendido", declarou ao "Globoesporte.com".



O ex-jogador do Flamengo aproveitou que está no Rio de Janeiro para matar a saudade do clube. Nesta quarta-feira, Léo Moura fez uma visita ao Ninho do Urubu. O defensor atuou pelo Rubro-Negro de 2005 a 2015 e conquistou títulos importantes como Brasileiro e Copa do Brasil.