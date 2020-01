Musa do Corinthians vê Florida Cup como caminho para o Timão repetir feitos do Flamengo

Rio - Na última quarta-feira, o Corinthians derrotou o New York City por 2 a 1, em Orlando na Florida Cup, que é um torneio de pré-temporada realizado nos Estados Unidos.



A musa do Corinthians, Beatriz Rios, que já foi capa da revista Sexy, considera que a Florida Cup será um tipo de aquecimento para o time vir com tudo no Brasileirão este ano. Ela compara o Timão com o Flamengo de Jorge Jesus: "Se quisermos a mesma trajetória do Flamengo de 2019, temos que começar ganhando a Florida Cup. Não é um torneio de maior importância mas é um bom treino para mostrar quem seremos em 2020."



Beatriz acredita que a Florida Cup pode ser um tipo de aquecimento para colocar o Timão nos trilhos: "A partida de hoje, além de ajudar a por os atletas no ritmo, vai servir pra gente ver algumas novidades do time em ação. Temos um novo técnico, o Tiago Nunes, e outros jogadores como o Sidcley, Cantillo e Luan. Mal posso esperar para das as boas vindas de forma apropriada a cada um deles (risos)", diz a musa.



O Corinthians está fora dos campos desde dezembro do ano passado, quando foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 1 na Arena Corinthians, em Itaquera, pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2019.