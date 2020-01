Após recusar Fluminense e Vasco, Rossi diz que escolha pelo Bahia foi 'muito fácil'

Rio - O bom humor e a felicidade foram elementos marcantes na entrevista coletiva dada pelo atacante Rossi no Bahia na última quarta-feira (15) que marcou a sua apresentação oficial.

Logo em sua primeira resposta, Rossi deixou ainda mais evidente o bom momento vivido fora das quatro linhas em relação a imagem de seriedade e projeto consistente de gestão apresentado nos últimos anos pelo

"É muito fácil escolher o Bahia. Uma estrutura como essa, um treinador de nível de Série A e o elenco como está sendo montado acho que qualquer jogador os olhos vão brilhar para o Bahia quando vier uma proposta, comigo não foi diferente. A concorrência realmente era grande, estou muito feliz de fazer parte desse projeto ambicioso e espero suprir as expectativas".



Apesar de natural da cidade de Prainha, no Pará, o atleta atualmente com 26 anos de idade jamais tinha tido a oportunidade de atuar em uma equipe da região norte ou nordeste do país. Algo que, aliás, ele confessa que tinha grande curiosidade em conhecer qual seria a sensação.



"Eu tinha a curiosidade de saber como era a energia do povo do nordeste em relação ao futebol e, nas redes sociais, eu já senti como é o calor da torcida do Bahia. Joguei em muitos clubes do eixo (sul e sudeste) e tenho certeza que vou ser muito feliz no Bahia aqui no nordeste", assumiu Rossi.



Comentando tanto sobre a sua capacidade de roubadas de bola como nas assistências dadas em 2019 sendo o líder do quesito no Vasco, ele brincou afirmando que tem como grande desejo consagrar os centroavantes do elenco Tricolor:



"Eu fui também o número um em assistências no último clube que passei e eu tenho três grandes centroavantes agora, Arthur Caíke, que joguei com ele na Chape, Gilberto e Fernandão, quero encher eles de gols. Tem também o Clayson que foi líder de assistências no time dele, então os centroavantes estarão bem servidos. Vamos fazer de tudo e trabalhar forte para ajudar eles".