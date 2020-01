Sportv anuncia novidades na sua programação para 2020

Rio - A grade do Sportv sofrerá algumas mudanças para o ano de 2020 a partir da próxima segunda-feira, dia 20. As mudanças foram oficializadas pela emissora nesta quarta-feira.



O 'Sportv News' ganhou uma segunda edição e mais tempo de exibição. Sob o comando de Janaína Xavier, a primeira edição da atração ficará no ar entre 08h45 até às 10h.



Logo depois, o 'Redação Sportv', um dos programas de maior audiência do canal, também ganha um aumento em sua duração e ficará no ar de 10h às 12h30, sob o comando de seu apresentador Marcelo Barreto.



Em seguida, chega a segunda edição do 'Sportv News', com uma duração menor de apenas 30 minutos, também sob o comando de Janaína Xavier. A última novidade na grade da emissora será o 'Globo Esporte Brasil', que terá 45 minutos e um compilado de reportagens das 18 edições regionais da atração no país.