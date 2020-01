Professor da rede estadual de educação classifica atleta para Tóquio 2020

Rio - Os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 terão um representante da rede estadual de ensino do Rio. O professor Fábio Moreira Corrêa, de 49 anos, que dá aulas no Colégio Estadual Professor Amazor Vieira Borges, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi o responsável pela classificação da pentatleta Iêda Guimarães, 19, para os Jogos que serão realizados em julho e agosto no Japão.

Além de ser professor da Secretaria estadual de Educação, Fábio também é treinador da Seleção Brasileira de Pentatlo Moderno, esporte olímpico que reúne natação, esgrima, hipismo e tiro a laser. Iêda treina com ele no Círculo Militar da Vila Militar (CMVM), em Deodoro, na Zona Oeste, onde a Confederação Brasileira do esporte (CBPM) mantém seu centro de treinamento no Rio.

Iêda garantiu sua vaga para Tóquio ao ser a melhor pentatleta sul-americana nos Jogos Pan-Americanos Lima 2019, na capital peruana.

Fábio é professor da rede pública estadual de ensino há 21 anos. O docente teve o primeiro contato com o Pentatlo Moderno em 2008, quando entrou para o projeto de iniciação à modalidade que a CBPM tem.

Depois disso, foram muitas conquistas e realizações, sempre com o apoio de seus colegas de escola, principalmente da diretora e da diretora-adjunta do colégio em que trabalha, Maria de Lourdes Garcia e Alessandra Ferreira Freitas, respectivamente. Agora, a expectativa é pela participação de sua atleta no Jogos.