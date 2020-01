Herdeiro da 9, Matheus Cunha é a maior esperança de gols do Brasil no Pré-Olímpico

A seleção brasileira estreia hoje no Torneio Pré-Olímpico, na Colômbia, e tem como maior esperança de gols um centroavante desconhecido por grande parte do público. Seguindo os passos de estrelas como Diego Costa, David Luiz e Hulk, o paraibano Matheus Cunha saiu muito cedo do Brasil para realizar o sonho de atuar na Europa e, aos 20 anos, é o dono da camisa 9 da equipe comandada por André Jardine, que enfrenta o Peru às 22h30 (de Brasília).



Rápido, habilidoso e artilheiro, Matheus Cunha é apontado como uma das grandes promessas da sua posição. No fim de 2018, o atacante do RB Leipzig-ALE ganhou notoriedade ao concorrer ao Prêmio Puskás por um gol marcado contra o Bayer Leverkusen, pelo Campeonato Alemão. Na entrada da área, ele girou na frente do defensor e encobriu o goleiro. Mas, além do golaço, as boas atuações o fizeram conquistar a torcida alemã, e o jogador acredita que o sucesso na Europa pode ajudá-lo a brilhar na Seleção.



"Acredito que a gente aprende muitas coisas tanto taticamente quanto culturalmente. Mas o jogador que está no Brasil tem conhecimentos que a gente, que joga no exterior, não tem. Essa forma de pensar de muitas pessoas faz com que a gente tenha um grupo mais forte, com muito repertório", disse o centroavante.



Revelado pelo Coritiba, Matheus chamou atenção de olheiros do Sion-SUI durante um torneio sub-20 nos Estados Unidos e foi jogar na Suíça com apenas 18 anos, antes mesmo de estrear como profissional. Por lá, virou titular rapidamente e marcou 10 gols em 33 jogos, chamando atenção do RB Leipzig, que pagou 15 milhões de euros (R$ 66 milhões) para contratar a jovem promessa.



Pelo clube alemão, costuma ser um reserva de confiança e foi importante na campanha que garantiu a classificação à Liga dos Campeões em 2018/2019. Em seu primeiro ano pelo Leipzig, marcou oito gols em 39 partidas, mas apenas nove como titular. Nesta temporada, ainda não balançou a rede em 13 jogos pelo clube.



Vivendo o sonho de vestir a 9 da Amarelinha, Matheus Cunha garante que, agora, está focado em assegurar uma vaga nas Olimpíadas de Tóquio: Está entre as três competições que todo jogador quer disputar com a Seleção. A gente está muito focado em trazer essa taça para o Brasil, a outra geração foi campeã. É um grupo muito unido. A gente vai fazer de tudo para que esse entrosamento também esteja dentro de campo para sair com a vaga".