Bangu confirma ex-jogador do Santos como reforço para o Campeonato Carioca

Rio - reinando com a equipe desde a pré-temporada, o volante Juliano teve seu nome publicado no Boletim Informativo de Registro da FERJ e torna-se opção importante para o esquema tático do técnico Eduardo Àllax, no Bangu. Aos 25 anos, o atleta passou por XV de Piracicaba, Metropolitano-SC e Penapolense, transferindo-se para o Santos. No clube da Vila Belmiro, ele ficou nas temporadas 2017 e 2018 atuando na equipe sub-23. Por lá se destacou e foi integrado à equipe principal comandada pelo técnico Cuca. Chamou atenção da Ponte Preta, por onde atuou no último ano. Confiante, Juliano promete muito empenho dentro de campo para que o Alvirrubro conquiste seus objetivos:



"Estou animado com a oportunidade dada pelo Bangu. A responsabilidade de todo o elenco aumentou por conta da última temporada e vamos buscar fazer o melhor possível. Empenho, dedicação e força de vontade jamais faltarão para que o time possa conquistar as vitórias ao longo do ano. Acredito que teremos uma boa temporada, alcançando as metas estipuladas pela diretoria", afirma Juliano.



O Bangu estreia no Campeonato Carioca contra o Vasco da Gama neste domingo, 19, às 16h, em São Januário.