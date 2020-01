Falta de acordo com a Rede Globo tira VAR de clássico entre Flamengo e Vasco

Rio - A falta de acordo entre Flamengo e Rede Globo poderá influenciar dentro de campo no clássico entre o Rubro-negro e o Vasco. A partida que vai acontecer na próxima quarta-feira não poderá contar com a presença do árbitro de vídeo.

Isso acontece porque o VAR conta com a ajuda das emissoras que transmitem os jogos para obter as imagens dos lances que precisam ser analisados. O uso do árbitro de vídeo não será para todas as partidas do Campeonato Carioca. No regulamento ficou acertado que apenas nos clássicos, nas semifinais e finais de turno e na decisão.