Atacante ex-Botafogo acerta e vai defender clube da Série A

Minas Gerais - O Cruzeiro tem mais uma saída confirmada do seu elenco. O clube mineiro concluiu a negociação com o Coritiba e acertou o empréstimo do atacante Sassá por uma temporada. Sassá já vai se apresentar ao Coxa nos próximos dias para a realização de exames médicos e assinar seu vínculo com a equipe paranaense.



O negócio entre os clubes acordou que os salários de Sassá serão divididos entre Raposa e Coxa, ficando com o time do Paraná a maior parte dos vencimentos do jogador.



Os indícios que Sassá estaria a caminho do Coritiba foram os dois dias que não treinou na Toca da Raposa. Ele estava organizando pendências justamente para acertar sua saída do Cruzeiro, o que se confirmou neste sábado, 18 de janeiro.



Outro ponto do empréstimo é que se Sassá receber uma proposta de um clube, o Coritiba tem 72 horas para igualar a proposta ou liberá-lo para o acerto. Se o negócio for fechado, o Coxa receberá uma parte da negociação como taxa de vitrine .



Os dois clubes já estavam em negociação desde a semana passada, com passos lentos, mas nesta semana, as conversas se encaminharam e o acordo foi fechado.



Com a saída de Sassá e a quase certeza que Fred também irá deixar o Cruzeiro, Adílson Batista irá contar somente com jogadores da base para o ataque celeste: Thiaguinho, Thiago, Alexandre Jesus e Vinícius Popó. O clube mineiro ainda vai tentar buscar no mercado um atacante mais experiente para a temporada 2020.



Sassá chegou ao Cruzeiro 2017, vindo do Botafogo, que recebeu parte em dinheiro e a ida do meia Marcos Vinícius para o time carioca. Com a camisa celeste, fez 80 partidas e marcou 20 gols.