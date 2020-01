Volta Redonda provoca Botafogo após vitória na estreia do Carioca

Rio - O Volta Redonda estreou no Campeonato Carioca derrotando um dos gigantes da cidade. No estádio Raulino de Oliveira, o Voltaço venceu o Botafogo por 1 a 0, com gol de Saulo Mineiro. Nas redes sociais, o perfil do Gigante de Aço fez uma paródia com a música da torcida do Flamengo e relembrou a vitória pelo mesmo placar no estadual do ano passado.

Em 18 de janeiro de dois mil... e vinte



O Volta Redonda domina o jogo, coloca bola na trave, tem gol anulado e vence o Botafogo na estreia do Estadual. Saulo Mineiro marcou o gol da partida, que, assim como em 2019, terminou 1 a 0 para o Voltaço #BotouNaRoda #VolteSempre pic.twitter.com/PMzgh8ttSV — Volta Redonda FC (@VoltacoFC) 18 de janeiro de 2020



"Em 18 de janeiro de dois mil e vinte... O Volta Redonda domina o jogo, coloca bola na trave, tem gol anulado e vence o Botafogo na estreia do Estadual. Saulo Mineiro marcou o gol da partida, que, assim como em 2019, terminou 1 a 0 para o Voltaço", publicou o perfil do Voltaço.



Com a vitória, o Volta Redonda assume provisoriamente a segunda posição do Grupo B, com três pontos, atrás do Madureira no saldo de gols. Na próxima rodada, o Botafogo visita o Madureira, terça-feira, às 16h, em Conselheiro Galvão, enquanto o Voltaço recebe a Cabofriense, no Raulino de Oliveira. "Em 18 de janeiro de dois mil e vinte... O Volta Redonda domina o jogo, coloca bola na trave, tem gol anulado e vence o Botafogo na estreia do Estadual. Saulo Mineiro marcou o gol da partida, que, assim como em 2019, terminou 1 a 0 para o Voltaço", publicou o perfil do Voltaço.Com a vitória, o Volta Redonda assume provisoriamente a segunda posição do Grupo B, com três pontos, atrás do Madureira no saldo de gols. Na próxima rodada, o Botafogo visita o Madureira, terça-feira, às 16h, em Conselheiro Galvão, enquanto o Voltaço recebe a Cabofriense, no Raulino de Oliveira.