Ministério Público proíbe organizadas do Cruzeiro de irem a estádios do Brasil por um ano

Belo Horizonte - Prestes a iniciar a temporada 2020, o Cruzeiro foi comunicado que o Ministério Público de Minas Gerais baniu as torcidas organizadas Máfia Azul e Pavilhão Independente por 365 dias em todos os estádios do Brasil. Estão proibidas a utilização de vestimentas, faixas, bandeiras e instrumentos musicais dentro do estádio e/ou em um raio de 5 km do estádio. Vale lembrar que a equipe celeste disputará a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em sua história.

Após a campanha desastrosa do Cruzeiro dentro de campo, o clube viu a rixa existente entre torcidas organizadas do mesmo time, a Máfia Azul e a Pavilhão Independente, se acirrar. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, quando foi derrotado pelo Palmeiras e teve a queda para Segunda Divisão concretizada, a torcida protestou muito contra os jogadores, arremessando diversas cadeiras em direção ao gramado do Mineirão.