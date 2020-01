Ex-companheiro de Lebron James na NBA é visto morando na rua nos EUA

Estados Unidos - O ex-jogador da NBA Delonte West foi assunto na última segunda-feira após um vídeo em que, aparentemente, estava morando na rua viralizar na internet. As imagens são tão fortes que fãs do jogador e da liga criaram uma corrente em prol dele.

O ala-armador, de 36 anos, já participou de oito temporadas da maior liga de basquete do mundo. Delonte, que já defendeu o Boston Celtics e o Cleveland Cavaliers, já jogou ao lado de LeBron James. O ex-atleta deixou as quadras após a temporada 2011-2012 e se envolveu com drogas e brigas.

Em um dos vídeos mostram Delonte West nas ruas de Washington D.C.. O ex-atleta estava sem camisa e com as mãos para trás enquanto estava sendo questionado por uma briga que havia acontecido. West alega a pessoa não identificada que foi abordado por alguém com arma. Logo em seguida começou a falar coisas sem sentido.

Seu ex-treinador, Phil Martelli, usou as redes sociais para demonstrar sua preocupação por West. "Nas últimas horas, conversei com muitos que estão dispostos a ajudar e estamos entrando em contato com nossa rede de basquete para obter a ajuda profissional que Delonte precisa. Isso é muito doloroso", escreveu.