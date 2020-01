PVC é confirmado pela Globo e estreia no 'Bem, Amigos!' no próximo mês

São Paulo - Com passagem por grandes veículos esportivos, o comentarista Paulo Vinicius Coelho, o PVC, é o mais novo integrante do Grupo Globo. O jornalista, que deixou a FOX Sports recentemente, estreia na nova emissora no dia 3 de fevereiro, no programa 'Bem, Amigos!'. PVC já falou como novo contratado do canal.



"Existia uma troca de olhares antiga, que agora virou namoro de verdade. Vai ser legal. Para mim, é um orgulho estar aqui na Globo, um orgulho trabalhar no maior grupo de comunicação do Brasil. O que vou tentar fazer é fazer dar certo. Vou trabalhar para caramba para deixar todo mundo feliz e eu ser feliz aqui também", disse PVC, que emendou:



"Vou fazer o máximo de coisas que eu puder fazer. Vou fazer blog, com opinião, com informação exclusiva. Se a informação não é mais exclusiva porque não me dei conta de que alguém publicou cinco minutos antes, eu posso pegar aquela mesma informação que eu tenho e analisar. Se conseguir fazer pós-jogo rápido, vou fazer. Podcast vamos pensar também em fazer. Meu nome é trabalho, sobrenome é malfeito (risos)", comentou.



PVC passou por 'Placar', 'Lance!', 'Espn', 'Uol' e 'Fox' antes de chegar à Globo. O jornalista também comenta na 'CBN', além de ser colunista da 'Folha de São Paulo'. O paulista de 51 anos tem nove livros publicados e pretende, daqui a dois anos, publicar uma biografia de Mário Jorge Lobo Zagallo.