Não vai continuar! Bayern de Munique não optará por opção de compra por Coutinho

De acordo com as informações, os dirigentes alemães estão satisfeitos com o desempenho do jogador da Seleção Brasileira nas últimas partidas. O atleta participou dos últimos quatro jogos em que o Bayern saiu com vitória no Campeonato Alemão. No entanto, os valores da operação são muito altos para o rendimento geral que Coutinho vem tendo ao longo da temporada.



O brasileiro atuou em 23 partidas entre torneio nacional e Liga dos Campeões, marcou sete gols e deu sete assistências. No entanto, com a mudança no comando técnico da equipe da Catalunha, Coutinho poderia voltar a ser utilizado por Quique Setién na próxima temporada já que sua volta deve acontecer e o atleta tem contrato com espanhol até 2023.