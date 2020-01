Rio - Depois de longo período, Vasco e Flamengo vão voltar a se enfrentar sem transmissão pela televisão. Nem aberta, nem fechada, uma vez que o Rubro-Negro não entrou em acordo com o Grupo Globo, detentor dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Mas há outras formas de acompanhar a partida. Confira:



Rádios: Tupi, Globo, CBN, Bradesco e Ferj



Web TVs: FlaTV e VascoTV



No caso das web TVs dos clubes, a transmissão se alterna entre os narradores e comentaristas com as respectivas torcidas.