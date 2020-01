Com ansiedade e estresse, Paquetá implora para deixar o Milan, diz portal

Rio - O meia Lucas Paquetá atravessa um momento difícil na Itália. De acordo com o blog do Menon, no portal "UOL", o jogador foi levado a um hospital no último domingo, após a vitória do Milan sobre a Udinese por 3 a 2, por conta de fortes dores no peito. Os exames mostraram um quadro de muita ansiedade e estresse.

Paquetá não vem tendo espaço na equipe do Milan. O ex-jogador do Flamengo é reserva e raramente tem entrado nos jogos. Seu receio é perder espaço com Tite e sumir do radar da seleção brasileira. O empresário do atleta, Eduardo Uram, se reuniu com representantes do Milan e implorou para que o jogador deixe o clube.

Paquetá chegou ao Milan no início de 2019. Para contratá-lo, o clube italiano desembolsou cerca de 35 milhões de euros.