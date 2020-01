Galvão Bueno comemora de 20 anos de casamento: 'Cada momento é especial'

Rio - O narrador Galvão Bueno está de bem com a vinda. Nesta terça-feira, o comunicador da Rede Globo celebrou os 20 anos de casamento com a sua esposa Desirée.



Através de seu instagram, Galvão publicou uma foto do casal e comemorou a data em viagem à Flórida, nos Estados Unidos.



"Praia! sol! Frio! Mas com você, Desirée, cada momento é especial. 20 anos de uma linda história de amor",, registrou.