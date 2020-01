Transmissão de TV do Flamengo é hackeada e troca clássico por culto evangélico

Rio - Um ato inesperado chamou a atenção os telespectadores que acompanhavam a cobertura pré-jogo do canal oficial do Flamengo no Youtube. Hackers invadiram o controle da transmissão e trocaram para a exibição de um culto de uma igreja evangélica. O ocorrido rapidamente ganhou as atenções nas redes sociais, mas por pouco tempo. Afinal, assim que houve a troca da transmissão, o ao vivo foi encerrado pelos profissionais do clube.



A partida entre Vasco e Flamengo não conta com transmissão da TV, já que o Rubro-Negro não entrou em acordo com a Rede Globo, que detém os direitos de transmissão do Campeonato Carioca.