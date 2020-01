Após declaração de Abel Braga, torcedores do Flamengo ironizam treinador das redes sociais

Rio - Flamengo e Vasco fizeram um clássico diferente na última quarta-feira. As duas equipes não utilizaram seus titulares e melhor para o Rubro-negro que venceu por 1 a 0. No entanto, uma declaração de Abel Braga depois do duelo chamou mais a atenção que a partida, repercutindo nas redes sociais.

Mesmo com a derrota da sua equipe, o treinador do Vasco considerou o clássico "lindo". Os torcedores do Flamengo não perderam tempo e aproveitaram para ironizar Abel Braga, que dirigiu o Rubro-negro no ano passado.