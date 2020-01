Snoop Dogg posta gol de Lucas Lima no Instagram e viraliza nas redes sociais

Rio - Com o início dos Estaduais pelo Brasil, situações inusitadas são bem comuns nessa época do ano no futebol brasileiro. Durante a estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista, diante do Ituano, o rapper americano Snoop Dogg postou dois stories em seu perfil oficial no Instagram com o gol marcado por Lucas Lima.

Vale lembrar que o rapper é seguido pelo atacante Luiz Adriano. Além disso, o ex-Palmeiras Gabriel Jesus, atualmente no Manchester City, também é seguidor de Snoop Dogg.