'Mais um ano que o futebol do Rio vai ser de sofrimento', lamenta Rizek

Rio - Nesta quinta-feira, o Seleção SporTV debateu sobre a expectativa das equipes cariocas nesta temporada no cenário nacional. Apresentador do programa, André Rizek lamentou a atual situação dos grandes do Rio de Janeiro, com exceção do Flamengo, e disse que que 2020 "é mais um ano que o futebol do Rio vai ser de sofrimento".

"O Flamengo tem praticamente três times: o que está disputando o Estadual, o time reserva que está sendo reforçado, e o time titular, campeão da Libertadores e do Brasileiro. Eles têm suas diferenças. A diferença do time titular do Vasco para o time que jogou (contra o Flamengo) não é tão grande assim", afirmou Arnaldo Ribeiro.

"Estadual não é parâmetro quando as coisas estão dando certo, na minha opinião. Você precisa minimizar o que dá certo e maximizar o que dá errado. O Vasco já foi rebaixado no ano em que foi campeão estadual", completou Rizek.