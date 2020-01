Rio - O Flamengo inicia a temporada de 2020 como o time a ser batido no Brasil. Campeão da Libertadores e do Brasileiro, a equipe carioca vem despertando medo e respeito nos rivais. Na opinião do treinador do Fortaleza, Rogério Ceni, o Rubro-negro tem tudo para ser vitorioso novamente.

"O Flamengo, sem dúvida nenhuma, entra como o grande favorito em todas as competições que jogar, assim como no ano passado. Agora pode ser que encontre rivais mais prontos, mais preparados por tudo o que o Flamengo desenvolveu ao longo do ano", afirmou.

O Flamengo ainda tenta a manutenção de Gabigol para esta temporada. O restante do time titular permanece e a equipe carioca também trouxe jogadores para reforçar o elenco como o zagueiro Gustavo Henrique, o meia Thiago Maia e os atacantes Pedro Rocha, Michael e Pedro.