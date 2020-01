Rio - Projetado na carreira de técnico pelo Botafogo, Felipe Conceição não será mais técnico do América-MG para a temporada 2020. 'O Dia' apurou que o treinador de 40 anos está de malas prontar para São Paulo para assumir o comando do Red Bull Bragantino. O clube paulista está sem treinador desde a saída de Antônio Carlos Zago, no fim do ano passado.



O técnico, inclusive, já teria comunicado a diretoria do clube mineiro que não seguirá em Minas Gerais para a temporada. Felipe Conceição deve assinar o contrato de dois anos com o RB Bragantino nos próximos dias. Pelo Coelho, O técnico somou 29 partidas e 16 vitórias. Em 2018, o comandante era auxiliar técnico da equipe mineira.



Felipe Conceição começou a carreira como treinador no São Gonçalo-RJ, em 2012, e assumiu as categorias de base do Botafogo em 2013. Depois de passagens pelo sub-15, 17, e assistente técnico dos profissionais, o comandante assumiu o time principal no início de 2018. Conceição também teve curta passagem pelo Macaé.