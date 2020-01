FLA-FLU SERÁ DESAFIO PARA A GAROTADA

Embora o elenco principal do Flamengo se reapresente hoje, no Ninho do Urubu, o time sub-20 irá a campo no Fla-Flu de quarta-feira, às 20h30, no Maracanã, pela quarta rodada da Taça Guanabara. Será uma prova de fogo para a garotada, que tem dado conta do recado no Carioca — o Rubro-Negro lidera o Grupo A, com duas vitórias e um empate.

Na vitória sobre o Volta Redonda, o técnico Maurício Souza promoveu as entradas de João Lucas no lugar de Matheusinho, Pepê no de Luiz Henrique e Rodrigo Muniz na vaga de Vitor Gabriel. As mudanças deram resultado. "Não sei como o Fluminense virá, mas nós queremos entrar em campo e mostrar dedicação, organização e que é um grupo muito forte apesar de jovem", disse o técnico do sub-20.